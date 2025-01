„Treff‘ ma uns im Jahr 2025 in der Mitt‘n“

Von Bankräubern und Bankrotteuren

Gemeinschaft stärken, Verbindendes betonen und sich in der Mitte treffen (wie die Zillertaler Schürzenjäger schon vor mehr als 20 Jahren sangen) – das war die zentrale Botschaft dieser etwas anderen Neujahrsreflexionen, die Kaschka mit einem wortkundigen und heiter-ironischen Rückblick auf ein „Jahr des Suchens“ begann. Ein Jahr, in dem wieder mal vergeblich nach Lösungen für den Transitverkehr gesucht, „aber dafür ein Bürgermeister auf der Arzler Alm gefunden wurde“. Ein Jahr, in dem Tirol nach vielen Bankräubern gesucht und „mehr Bäder an Energiekosten verloren hat, als Touristen an wilde Kühe“. Ein Jahr, in dem viele einen Job gesucht haben und ein insolventer Milliardär gefunden wurde, „der weiterlebt, als ob er niemals insolvent gegangen wäre“.