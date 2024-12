Pierer Industrie prüft Verkauf von Firmen-Anteilen

Nachdem die Pierer Industrie AG am 25. November ein europäisches Restrukturierungsverfahren beantragt hatte, musste sie am Freitag, 27. Dezember, ihren Restrukturierungsplan beim Landesgericht Wels vorlegen. Was dieser vorsieht? Man will die vollen Kapitalbeträge von zwei Anleihen (gesamt: 115 Millionen Euro) und zwei Schuldscheindarlehen (gesamt: 132,5 Millionen Euro) bis 31. Dezember 2026 beziehungsweise 31. Dezember 2027 tilgen. Das heißt: Man gewinnt hier zwei Jahre Zeit, um die Gelder aufzustellen.