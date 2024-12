Lichterkette als „Brandstifter“ unter Verdacht

Als „Brandstifterin“ steht in Braunau ein Lichterkette in Verdacht. Denn am Sonntagmorgen brannte es am Balkon eines Einfamilienhauses, in dem eine 77-Jährige und ihre Familie leben. Die Brandbekämpfung war erfolglos, die Oma kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital.