2025 ist das Jahr des schlauen Fuchses

Der Naturschutzbund Österreich hatte zur Wahl des Tieres 2025 aufgerufen. Gämse und Ziesel lieferten sich lange ein Kopf-an-Kopf-Rennen, doch schlussendlich hatte der schlaue Fuchs die Nase vorn. Seit Jahrhunderten streift der Rotfuchs nicht nur durch heimische Wälder und Felder, sondern auch durch Geschichten und Märchen. Mit seiner Intelligenz, seinem eleganten Körper im roten Pelz und einer Spur von Verschlagenheit wurde er zum Inbegriff von List und Cleverness. In Fabel-Erzählungen wird er Reineke genannt – was „Ratskundiger“ bedeutet - und spielt darin meist den Trickser, der selbst mächtige Kontrahenten wie den Löwen überlistet, während er in Märchen oft zwischen Schurke und heimlichem Helden changiert.