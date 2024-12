Überlebende berichten von Explosionen über Grosny

Airline kündigt Entschädigung an

Die russische Regierung sagte, dass es wichtig sei, die noch laufende Untersuchung des Flugzeugabsturzes abzuwarten, um zu verstehen, was passiert sei. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch in der Nähe der kasachischen Stadt Aktau an der Küste des Kaspischen Meeres. 38 Menschen kamen ums Leben, 29 weitere überlebten, zum Teil schwer verletzt.