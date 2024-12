Russischer Abschuss soll ein Versehen gewesen sein

„Es wäre falsch, eine Hypothese aufzustellen, bevor die Schlussfolgerungen der Untersuchung vorliegen“, kommentierte Kremlsprecher Dmitri Peskow die Anschuldigungen. Bergungstrupps haben am Donnerstagabend am Unglücksort in den Trümmern die Flugschreiber geborgen, die nun ausgewertet werden sollen. Videos zeigen, wie das Flugzeug aus geringer Höhe am Mittwoch an der Küste abstürzte. Laut Augenzeuginnen und Augenzeugen flog sie zwei weite Kreise und schlug beim dritten Kreis auf dem Boden auf.



