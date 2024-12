Molnár drängt strikt auf Stopp der Energiewende

„Alles, was Energie teurer macht, muss weg!“ Géza Molnár an der Spitze der Liste Hausverstand geht in die Offensive. Er spricht sich strikt gegen drohende Preiserhöhungen aus. „Strom, Gas, mit der CO₂-Steuer auch Benzin und Diesel – die Kosten für Energie, für Wärme und Transport steigen mit 1. Jänner noch einmal dramatisch an. Wurzel des Übels ist die sogenannte Energiewende, zu der sich alle vier Parteien im Landtag voll bekennen“, macht Molnár gegen die etablierte Politik mobil.