85.000 Kinder sammeln Millionen für Bedürftige

Auch Spitzenpolitik bekommt Besuch der Sternsinger

Am Montag bekommt Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Hofburg Besuch der Sternsinger. An diesem Tag kommen die Drei Könige auch zu Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) und Militärbischof Werner Freistetter in die Roßauer Kaserne. Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) wird im neuen Jahr 2025 am Donnerstag, 2. Jänner, besucht, wie auch Finanzminister Gunter Mayr (ÖVP).