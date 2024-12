Syrien: Assad-Anhänger hinter Angriff vermutet

Gezielte Destabilisierung?

Erst am Montagabend hatten Unbekannte in Al-Suqaylabiyah in der Provinz Hama einen Weihnachtsbaum in Brand gesetzt. Eine Person wurde festgenommen. Hunderte Christen und Muslime waren daraufhin in Damaskus und anderen Städten auf die Straße gegangen und demonstrierten gegen die Tat. In einer Mitteilung warnte das Innenministerium der Übergangsregierung vor Gerüchten, „die darauf abzielen, das Land zu destabilisieren und den zivilen Frieden zu stören“. Verbliebene Assad-Anhänger würden dies ausnutzen. Christen, Alawiten und andere Minderheiten fürchten nach dem Umsturz Repressionen.