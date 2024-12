Syrien: Bewaffnete Gruppen sollen aufgelöst werden

In Brand gesetzter Christbaum sorgt für Empörung

Unterdessen sorgt ein in Brand gesetzter Weihnachtsbaum in einer Stadt im Westen Syriens für Empörung. Hunderte Menschen demonstrierten Augenzeugen zufolge am Montagabend in der Hauptstadt Damaskus und anderen Städten gegen die Tat. Sie forderten eine nationale Einheit Syriens, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete. Christen und Muslime seien gemeinsam auf die Straße gegangen, sagte Teilnehmer Samer Elias aus Damaskus der Deutschen Presse-Agentur. „Alle forderten den Schutz der Christen.“