Produktion der Euromünzen wird weiter gedrosselt

Deutschland stellt die meisten Euromünzen her

Die meisten Geldstücke will erneut Deutschland produzieren. Auf 479 Millionen Euro beläuft sich das Volumen in Europas größter Volkswirtschaft, davon entfallen 135,5 Millionen Euro auf Sammlermünzen. Mit einem Gesamtvolumen von rund 336,5 Millionen Euro kommt Frankreich auf den zweithöchsten Wert neuer Münzen, Spanien liegt mit knapp 335 Millionen Euro knapp dahinter auf Rang drei der Euroländer.