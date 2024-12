Was das Kosten-Limit für den Wahlkampf bedeutet

FPÖ sieht „Administrations-Moloch“

Die Freiheitlichen stört die Kosten-Obergrenze ebenfalls nicht. Doch der damit verbundene bürokratische Aufwand sei ein „Administrations-Moloch“, ärgert sich Landesparteisekretär Daniel Jägerbauer. Die Regeln seien kompliziert, über alles müsse Buch geführt werden. Die SPÖ mit ihren vielen Funktionären tue sich da leicht. Die FPÖ habe hingegen zwei Halbtagskräfte für 50 Kandidaten. „Und wenn wir eine zusätzliche Kraft einstellen würden, würde das wieder in die Obergrenze hineinfallen“, sagt Jägerbauer. Er sieht in der Regelung auch einen unlauteren Vorteil für die SPÖ: „Regierungsinserate fallen nicht unter die Obergrenze.“ Deswegen brauche es eine Überarbeitung. Spenden nehmen die Freiheitlichen keine an.