Weihnachtsfilme: Ein Genre treibt es heuer bunt

Gerade den romantischen Weihnachtsfilm haben die Streamingdienste in den letzten Jahren für sich vereinnahmt. Seichte Liebesgeschichten, die ein wohliges Gefühl hinterlassen, sind rasch und günstig zu produzieren und erreichen ein riesiges Publikum, wie die Hitlisten von Netflix & Co. momentan zeigen. Auf der anderen Seite gibt es die weihnachtlichen Actionfilme, die schon seit „Stirb langsam“ Kult sind. Der bemerkenswerteste Film in dieser Kategorie ist heuer ganz klar „Red One“ mit Dwayne Johnson und Chris Evans, der schon zum Startwochenende auf Amazon Prime 50 Millionen Aufrufe sammeln konnte.