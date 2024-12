Sehnlicher Weihnachtswunsch eines Tierheimhundes

Hoffnung in einer stillen Zeit

Unser „Tier des Monats“ ist ein armer „Langsitzer“ im Tierheim Garten Eden in Klagenfurt. „Zeus“ ist 2018 geboren und wartet seit 2020 auf ein Zuhause. Der Staff-Mischling hat in den Jahren viel gelernt – ist ein folgsamer, lernwilliger Geselle mit starkem Charakter. Und er hat einen Wunsch: endlich ankommen dürfen! Geliebt werden für seine wunderbaren Eigenschaften und gefördert werden, wenn Bedarf besteht.