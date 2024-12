Gehälter von Geringverdienern werden weniger wert

Was sich seit 1998 geändert hat

Besonders deutlich wird das, wenn man das Bruttomedianeinkommen aus dem Jahr 1998 als Orientierungspunkt heranzieht: So wurde im Jahr 2023 nur noch 78 Prozent des damaligen Einkommensniveaus erreicht. In jener Einkommenskategorie, die von 10 Prozent der Bezieherinnen und Bezieher übertroffen wird, fiel der Wert verglichen mit 1998 hingegen leicht höher aus – die Inflation wurde für diese Gruppe seitdem also abgegolten. Im Median ergab sich gegenüber 1998 ein leichter Rückgang der Einkommen, wobei der reale Verlust hier bei weitem nicht so stark ausfiel wie bei Schlechtverdienern.