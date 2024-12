Menschlich, nicht politisch

Der menschliche Faktor in der Politik

In der Politik geht es aber wie oft im Leben nicht um die großen politischen Fragen, sondern um den menschlichen Faktor. Und so betrachtet ist der Ausgang der Koalitionsgespräche ganz einfach zu berechnen: Karl Nehammer will Bundeskanzler bleiben, und noch mehr will, wie man so hört, Frau Nehammer Frau Bundeskanzlerin bleiben.