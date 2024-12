Seit drei Jahren hat unser Fußball keine Führung!

Was den 2021 nach zwölf Jahren abgedankten früheren Präsidenten ehren mag. Aber sind solche öffentlichen Äußerungen zielführend? Zumal Götschhofer als ÖFB-Vize für das Chaos mitverantwortlich ist. Und so berechtigt und sicher gut gemeint die vernichtende Kritik in vielen Bereichen auch sein mag, so sehr wird sie von vielen selbst intern verkannt. Nämlich (fälschlicherweise) als Zeichen der Enttäuschung interpretiert, da Götschhofer ÖFB-intern zuletzt ja für seine Regionalliga-Reform ebenso wenig eine Mehrheit gefunden hatte wie mit seiner Kandidatur als Interims-Präsident.