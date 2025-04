Cornelius Obonya appelliert an Braunauer Stadtchef

„Meine dringende und unmissverständliche Bitte als Bürger dieser Republik an Sie, sehr geehrter Herr Bürgermeister, ist es nun, in dieser Sache, zum Wohl des Ansehens im In- und Ausland, gerade in der Geburtsstadt eines größten Mörders der Geschichte, endlich die Umsetzung der Namensänderung anzuweisen, bzw. auf deren Durchsetzung hinzuwirken“, schrieb der Schauspieler Cornelius Obonya in einer E-Mail, die er Montagfrüh dem Braunauer Stadtchef Johannes Waidbacher schickte.