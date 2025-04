„Hund hat in Zimmer der Heimbewohner uriniert“

61 Jahre alt, unbescholten und seit vielen Jahren Haustechniker in einem Welser Altersheim ist jener Angeklagte, der sich am Montag am Landesgericht Wels verantworten musste. Dem Welser wurde vorgeworfen, im Jänner den Prager Rattler „Hansi“ einer Pflegekraft so getreten zu haben, dass dieser dabei einen Meter nach hinten geflogen sei. Er bekannte sich nicht schuldig.