„Feuer & Eis“ feiert am Urfahranermarkt Premiere

„Bahn hinterlässt traurige Fans in Deutschland“

Vorbesitzer Roland Barth ist mit seinem Vorarbeiter gekommen, um bei den Aufbauarbeiten Riegers Crew mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. „Normalerweise haben wir die Bahn in eineinhalb Tagen aufgebaut, aber hier lassen wir uns etwas mehr Zeit.“ Er selbst wollte sich vergrößern, hat „Feuer & Eis“ deshalb an Ludwig Rieger verkauft. „Auch wenn viele Fans in Deutschland jetzt traurig sind“, ergänzt Barth. Marktreferent Martin Hajart, der beim Aufbau für ein Foto kurz Hand anlegen und den Kranwagen steuern durfte, freut’s vor allem, dass die größte und schnellste Achterbahn Österreichs gleich zur Premiere in Linz gastiert.