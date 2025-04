„Millionen von Scherben liegen herum – und Blut“

„Das Glas ist kaputt, es liegen Millionen von Scherben herum. Und Blut, also der Täter hat sich verletzt.“ Die „Krone“ erwischte Silvia Zauner am Sonntag während der Aufräumarbeiten telefonisch. In ihr Buffet – dem „Grua’m Stüberl“ im Welser Stadtteil Vogelweide in Oberösterreich – war in der Nacht zuvor eingebrochen worden.