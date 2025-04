Nach Feuer sperrt Traditionsbetrieb wieder auf

In der Nacht auf den 22. Februar ging der mehr als 350 Jahre alte Traditionsbetrieb in Flammen auf. 40 Hotelgäste des Stockerwirts in Vorderstoder flüchteten aufgeschreckt durch die Brandmelder ins Freie, teilweise nur mit Bademänteln bekleidet. Bis in die Morgenstunden kämpften 140 Einsatzkräfte von neun Feuerwehren gegen die Flammen.