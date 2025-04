Verletzung! Saison-Aus für Blau-Weiß-Linz-Profi

Für Paul Mensah ist die Fußball-Bundesliga-Saison vorzeitig zu Ende. Der Offensivspieler von Blau-Weiß Linz erlitt am Samstag im Training einen Totalabriss des linken Adduktorenmuskels und wurde am Sonntag in Linz erfolgreich operiert, wie der Meistergruppen-Sechste am Montag bekanntgab.