Mini-Herzschrittmacher schon 500 Mal eingesetzt

Weniger Komplikationen

Der Medtronic Micra ist der kleinste Herzschrittmacher der Welt. Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Schrittmacher wird der Micra durch eine Vene in der Leistengegend in das Herz eingesetzt und benötigt keine Elektroden zum Herzen. „Die kleine Größe und das minimalinvasive Implantationsverfahren bedeutet für die Patienten weniger medizinische Komplikationen und weniger Aktivitätseinschränkungen nach der Implantation. Und dank der jahrelangen guten Zusammenarbeit mit dem Hersteller – auch bei der Weiterentwicklung der Geräte - sind wir in der Lage technisch stets die neuesten Technologien anbieten zu können“, so Oberarzt Karim Alexander Saleh, der im Team den Bereich der implantierbaren elektronischen Geräte verantwortet.