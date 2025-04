Ohne Geld und ohne Handy in Ansfelden „gestrandet“

Auf einem Feld geschlafen

Die Herangehensweise der „Racer“ ist unterschiedlich. Während die einen Mitfahrgelegenheiten suchen, sammeln andere Geld und versuchen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln weiterzukommen. Teilnehmer Felix führte es in der achten Folge nach Oberösterreich. Beim Rastplatz in Ansfelden wurde er rausgelassen, verbrachte die Nacht in seinem Schlafsack an einem Feldrand und stärkte sich am Morgen bei McDonalds. Danach ging es für ihn mit einem weiteren Helfer auf der Autobahn weiter Richtung Budapest. Ob sich dieser Weg als schnellster herauskristallisiert, wird sich erst in den noch kommenden Folgen zeigen...