Spirituosen-Hersteller zieht von Kärnten ab

Werk in die Jahre gekommen, Zentrale bleibt in Kärnten

Jetzt einigte sich Stroh-Eigentümer Harold Burstein mit der Spitz GmbH. Der Rum wird künftig nicht mehr in Klagenfurt, sondern in Attnang-Puchheim (OÖ) hergestellt und abgefüllt. „Damit wird unsere Marke in modernsten Produktionsanlagen hergestellt. Das Stroh-Sortiment bleibt selbstverständlich in vollem Umfang erhalten. Das Werk in Klagenfurt ist in die Jahre gekommen. Neun Personen in den Bereichen Herstellung, Produktion und Qualitätssicherung sind dort beschäftigt. Die Zentrale wird aber weiterhin in Klagenfurt bleiben“, sagt Burstein.