Blitzartige Reaktion rettete Dame (77) das Leben

Mit Defibrillator stabilisiert

Gemeinsam mit der alarmierten Rettungsmannschaft und dem Notarztteam konnte der Kreislauf von Frau Huber durch Reanimation und Einsatz eines Defibrillators wiederhergestellt und stabilisiert werden. „Ich bin nur dank der großartigen Reaktion aller Beteiligten noch am Leben“, so die 77-Jährige. „Ich bin sozusagen ein lebendes Beispiel dafür, wie wichtig es ist, dass man in Notfällen schnell reagiert.“