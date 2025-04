Lamborghini-Lenker zu Raserei: „Habe gute Bremsen“

In seinem Sportwagen – einem Lamborghini Huracán – überholte ein 49-Jähriger aus Tschechien am Samstagvormittag auf der Westautobahn eine Zivilstreife. Die Polizei nahm im Bereich von Eberstalzell die Nachfahrt auf und legte das Messgerät an: Mit 206 km/h war der Raser demnach unterwegs – da ist die Messtoleranz bereits abgezogen.