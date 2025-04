Warum Offenhausen dank des 2:1 neuen Spirit spürt

Dass Derbys eigene Gesetze haben, ist in der Regel ein Fall fürs Phrasenschwein. Beim Lokalhit Gaspoltshofen gegen den bis dato Letzten Offenhausen passte diese These aber wie die Faust aufs Auge. „Es war für beide ein wichtiges Duell, daher war es sehr umkämpft“, so Offenhausen-Sportchef Manuel Wiesinger, dessen Truppe am Ende dank eines Standards (25.) und dem Tor von Eislmeir (72.) über ein 2:1 jubeln konnte.