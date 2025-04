Sprach-Talent als Trumpfass für Fahrzeug-Händler

Bei Peuerbach denken die einen an die Star-Movie-Kinokette, andere wiederum an Biomasse-Heiztechnikspezialist Guntamatic oder Lichttechnik-Experte und Automobilzulieferer Aspöck Systems. Was wenige wissen: In der Stadt im Bezirk Grieskirchen ist auch das „Home of Trucks“ zu Hause, wie es auf der Starent-Homepage genannt wird.