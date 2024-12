Für Weyregger Schule floss erst eine Million Euro

„An den Bau einer Schule glaubt keiner mehr“

Was bisher ausgeschlossen wurde, ist plötzlich offenbar möglich: eine touristische Nutzung als Hotel, der Bau von Chalets oder die Umwidmung in Bauland. „An den Bau einer Schule glaubt keiner mehr“, heißt es in Weyregg. Klubobmann und Landtagsabgeordneter Mayr sagt: „Es scheint, als wäre dieser ganze Deal schon immer ein Vehikel gewesen, privaten Investoren ein Filetstück am Attersee zur geneigten Nutzung zukommen zu lassen. Dass erst dann der gesamte Kaufpreis fließen soll, ist das Sahnehäubchen darauf.“