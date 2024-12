„Die Hängepartie seit der Wahl ist nicht gut“

Offen bleibt, was der genaue Anlass für die aktuell betrübliche Wirtschaftssituation und das dramatische Budgetdefizit sei. Felbermayr: „Es sind 20 Milliarden Euro, die derzeit im Budget zwischen den Einnahmen und den Ausgaben klaffen. Zu Rutschen begonnen haben die Dinge so um 2016. In Deutschland sieht man das sehr deutlich, bei uns in Österreich auch. Im internationalen Vergleich sehen wir, dass wir seit 2016 an Terrain verlieren. Zunächst noch nicht so dramatisch, aber seit der Trippel-Krise Corona, Lieferketten und Inflation, hat sich das jetzt noch beschleunigt. Man kann sagen, vor rund 10 Jahren ist da irgendetwas im österreichischen System passiert. Ebenso in Deutschland.“