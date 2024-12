Budgetdefizit: Das Loch wird immer größer

Österreich kann der EU-Kommission bis Mitte Jänner ein eigenes Maßnahmenpaket vorlegen. Diese bewertet es und empfiehlt dem Rat für Wirtschaft und Finanzen, ob er ein ÜD-Verfahren (Überdefizit-Verfahren) gegen Österreich einleiten soll – oder nicht. Legt Österreich nichts vor, kommt es automatisch zum ÜD-Verfahren. Je nach Dauer des Sanierungspfades (vier oder sieben Jahre) wird dann festgelegt, in welcher Höhe Österreich den Gürtel enger schnallen muss. Der Fiskalrat will am Montag neue, konkrete Zahlen präsentieren.