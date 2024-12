Viele Haustiere schon vor Weihnachten ausgesetzt

Mittlerweile ist weithin bekannt, dass Lebendgeschenke – also Haustiere zu Weihnachten – keine gute Idee sind, weil das Interesse an den knuffigen Begleitern oft schnell schwindet. Heuer schlagen die Tierretter schon im Vorfeld Alarm: Bereits in der dritten Adventwoche wurden drei junge Katzen ausgesetzt, zahlreiche weitere abgegeben.