NÖ: Das steht in dem Schreiben gegen „Ungläubige“

Gemeinsam mit dem Schulamt wurden Betreuungsplätze organisiert, hieß es seitens der Bildungsdirektion. Für rund 300 Schüler wurde kurzerhand die Hesser-Kaserne geöffnet. Auch an anderen „geheimen“ Orten wurden Kinder am Dienstag untergebracht. Rasch war auch klar, dass am Mittwoch die Schulen geschlossen bleiben. „In Abstimmung mit der Polizei wurde aus Sicherheitsgründen so entschieden“, erklärte die Bildungsdirektion.