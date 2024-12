Mehrere Bombendrohungen: Erneut Schulen im Visier

Nachdem in der Nacht auf Dienstag Drohmails an mehreren Schulen in der Landeshauptstadt St. Pölten in Niederösterreich eingegangen sind, fiel der Unterricht am Dienstagmorgen in vielen Einrichtungen aus. Wortgleiche „abstrakte Drohungen“ gingen in der Nacht in den Schuldirektionen ein.