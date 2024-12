So ticken die fünf schwarz-blauen Bundesländer

Ein dominierendes Thema ist naturgemäß Zuwanderung und Integration. In allen fünf Bundesländern wird hier ein harter Kurs gefahren. Die Steirer führen eine Dokumentationsstelle für den politischen Islam sowie eine Stabsstelle für die Sicherheit in Asylheimen ein, zudem werden Bettler künftig massiv in die Schranken gewiesen.