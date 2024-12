EVN: 2023/24 deutlich weniger Umsatz und Gewinn

Das Geschäftsjahr 2023/24 der EVN war von milden Temperaturen sowohl in Österreich als auch in Bulgarien und Nordmazedonien geprägt, entsprechend geringer war der Energiebedarf. Das Strom- und Gas-Vertriebsgeschäft für Endkunden sei in Niederösterreich bereits das zweite Jahr in Folge negativ, heißt es aus dem Unternehmen. In allen drei Kernmärkten der EVN waren die Großhandelspreise für Strom und Gas rückläufig. Im internationalen Projektgeschäft reduzierten sich die Umsatzerlöse aufgrund der Fertigstellung der Kläranlage in Kuwait.