Energie-Netzgebühren steigen ab Jänner stark

Stromverbrauch wird deutlich steigen

Das liegt an den Gründen der höheren Belastungen. Erstens schlagen sich die hohen Investitionen in das Stromnetz nieder, die wegen der Umwandlung des Energiesystems zu mehr „grünen“ Energiequellen erforderlich sind. Es kommen laufend zusätzliche Erzeuger (PV-Anlagen, Windräder, Biogasanlagen etc.) ans Netz, das deshalb angepasst werden muss. Zudem wird der Stromverbrauch deutlich steigen. Fazit: „Im Vorjahr wurden noch 2,5 Mrd. Euro durch die Nutzungsentgelte aufgebracht, so sind es im laufenden Jahr bereits 3 Milliarden“, erklärt Alfons Haber, Vorstand der Energiebehörde E-Control. Diese Gesamtsumme wird auf alle Verbraucher aufgeteilt.