Vielen droht bei Notfällen der finanzielle Ruin

Kauf auf Rechnung sehr beliebt

75 Prozent der Befragten gaben an, dass sie schon einmal diverse Finanzierungsmöglichkeiten in Anspruch genommen haben. Am beliebtesten war dabei der Kauf auf Rechnung (35 Prozent), danach folgt der Ratenkredit sowie die Kontoüberziehung (beide 27 Prozent).