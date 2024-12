Immer mehr verschulden sich für Notwendiges

Kontoüberziehung ist die teuerste Finanzierung

Wer „Geld auf Pump“ benötigt, sollte aber vorsichtig sein, weil dafür zum Teil sehr hohe Zinsen fällig werden. Klar am teuersten ist es, sich Geld in Form einer Kontoüberziehung (Dispokredit) „auszuborgen“. Dafür verlangen die Banken aktuell bis zu 13,75 Prozent. „Ein Ratenkredit bietet den Vorteil eines festgesetzten Tilgungsplanes mit monatlichen Raten“, betont der Experte. Allerdings kann man mit einem Konditionenvergleich auch hier deutlich die Kostenbelastung reduzieren, wie die Beispiele zeigen (siehe Grafik): So sind bei einem 3000-Euro-Kredit knapp 120 Euro, bei 15.000 Euro sogar über 600 Euro über die Laufzeit an Zinseinsparungen möglich.