So stark steigen unsere Einkommen nächstes Jahr an

Es ist erstaunlich, wie stark sich die Einkommen in Österreich in manchen Bereichen entwickeln. Laut einer neuen Studie des Beratungsunternehmens Kienbaum können Arbeitnehmer in bestimmten Branchen mit besonders hohen Lohn- und Gehaltssteigerungen rechnen. Kienbaum-Boss Alfred Berger gibt außerdem Tipps, wie man die eigenen Bezüge auch in Zeiten einer Rezession erhöhen kann.