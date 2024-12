Die 80er, Wilde Nonnen und japanische Trommler

Vor genau 40 Jahren eroberte der Tanzfilm Flashdance die Herzen der Zuschauer und zog eine ganze Generation in seinen Bann. Noch bis 20. Dezember ist die Musical-Fassung mit Hits wie „What a feeling“ und „Maniac“ in der Wiener Stadthalle zu sehen. Im Mittelpunkt steht die junge Alex Owens, die unbedingt Profi-Tänzerin werden will und dabei so manche Höhen und Tiefen erlebt. Die einzigartige Atmosphäre der 80er wird dabei zum Leben erweckt.