Weißes Haus hat Kontakt zu syrischen Islamisten

In Jordanien halten sich derzeit die Außenminister mehrerer arabischer Staaten auf, um sich über einen friedlichen Übergang in Syrien zu beraten. In diesem Prozess müssten „alle politischen und gesellschaftlichen Kräfte vertreten sein“, hieß es am Samstag in einer Erklärung der Minister von Jordanien, dem Irak, Saudi-Arabien, Ägypten, Libanon, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain und Katar.