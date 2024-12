Blinken: IS in Syrien muss weiter bekämpft werden

Blinken sagte zu Erdogan am Donnerstag, dass sichergestellt werden müsse, dass die „Koalition zur Bekämpfung des IS weiterhin ihre wichtige Aufgabe erfüllen kann“. „Gleichzeitig wollen wir es vermeiden, zusätzliche Konflikte in Syrien auszulösen. Dazu gehört auch, sicherzustellen, dass der IS nicht wieder auftaucht. Und entscheidend dafür, dass das nicht passiert, sind sie sogenannten SDF, die Demokratischen Kräfte Syriens (...)“, führte Blinken aus.