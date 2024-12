Neues Syrien kann zum Problem werden

Trotzdem stimme ich nicht in ihren Jubel ein. Wie groß ist eigentlich die Sympathie vieler Syrer für islamistische Führer und einen islamischen Staat? Bei einigen in meinem Umfeld bemerke ich jedenfalls: groß. Diese Ideologie ist nicht nur für Frauen und Männer im „neuen Syrien“ gefährlich, sie kann auch in Österreich zum Problem werden.