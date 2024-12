Darum verlor Linz Flüge nach Kreta und Rhodos

Mit Wasserfontänen wurde die Ryanair-Maschine aus London-Stansted begrüßt, für die Crew gab‘s dann noch Linzer Torten aus den Händen von Flughafen-Chef Norbert Draskovits und Laudamotion-Geschäftsführer Andreas Gruber: Am 8. November wurde am Airport in Hörsching das Comeback der Flugverbindung in die britische Hauptstadt durch die irische Billigfluglinie zelebriert.