An diese Ziele fliegt Ryanair schon bald ab Linz

Erste Flüge am 1. und 4. April

Am Dienstag, 1. April, hebt Ryanair erstmals nach Alicante ab und damit an die spanische Costa Blanca. Die Bari-Verbindung startet am 4. April: Laut der Webseite der Fluglinie geht‘s jeweils am Montag und Freitag in die Hauptstadt der italienischen Region Apulien.