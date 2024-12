Ein Pilotprojekt wird langsam zum Erfolgsmodell

Kritik von den Grünen

Die Grünen orten erhebliche Schwächen im System orten: 77% der Pflegearbeit wird von Frauen übernommen, die zuvor häufig arbeitslos oder als Hausfrauen tätig waren. Die durchschnittliche Beschäftigungsdauer beträgt lediglich 14 Monate und es fehle an nachhaltiger Beratung oder Begleitung, um diese Frauen wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Weiters mangle es an klaren Regelungen für Schwangerschaften – sowohl für pflegende Frauen als auch für zu betreuende Frauen. „Das Modell entlastet das öffentliche Pflegesystem nur in geringem Ausmaß und stellt sich als Sackgasse für Frauen heraus, die die häusliche Pflege übernehmen“, so Klubobfrau Anja Haider-Wallner.