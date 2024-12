Verena Altenberger: „Ich fühle mich durchschaut“

„Krone“: Der Abend im Linzer Schauspielhaus heißt „Den Göttern in die Seele blicken“, geht es um starke Frauen?

Verena Altenberger: Die Zuschreibung „stark“ finde ich bei Frauen, als auch bei Männern fragwürdig. Was ist denn stark, und wer ist stark? Die Frau, die eine Hammer-Karriere macht? Die, die bei ihren Kindern zuhause bleibt? Die, die ihre Träume für andere hintanstellt oder die, die länger in einer Beziehung aushält, als es gesund für sie ist? Unsere Biographien sind so individuell, unsere Entscheidungen so vielschichtig. Wir alle sind immer stark und schwach.